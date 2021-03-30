Фомин назвал тренера РПЛ, который повлиял на его прогресс больше всех. И это не Шварц

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» назвал тренера РПЛ, который повлиял на его прогресс больше всех.

— В какой момент поняли, что в вашей карьере произошел прорыв?

— Когда меня вызывали в юношеские сборные — чувствовал, что какие-то качества у меня есть. А прорыв — наверное, в «Уфе». Так хорошо сложилось — попал к Евсееву, мы сразу сработались, он мне полностью доверял, и при нем я сыграл вообще все матчи. Более того, он меня ни разу не поменял. Тогда и начала появляться внутренняя уверенность.

— С вашей первой командой премьер-лиги, «Уфой», знаю, вы подписали контракт сразу, не торгуясь ни по каким условиям. Почему? Вы же тогда Евсеева еще не знали.

— Зато я знал модель «Уфы» — то, что она берет молодых игроков, дает им шанс показать себя, а затем перепродает в более сильные клубы уже за другие суммы. Я хотел сделать следующий шаг после ФНЛ и знал, что, если попаду в «Уфу», то она реально будет во мне заинтересована. И дальше все уже будет зависеть от меня. К тому же убедился, что тренер знал, что за футболист Фомин. Действительно не стал думать — сразу полетел и подписал.

— В курсе были, что Евсеев и ваш агент Маньяков — лучшие друзья с детства?

— Конечно, знал. Кроме «Уфы», у меня был еще один вариант, но Саша сказал: «Не переживай, Евсеев знает о тебе как о футболисте. Шансы будут. Они тебя покупают для того, чтобы ты рос и делал следующие шаги в карьере».

Евсеев мог остановить тренировку и объяснить, что в такой-то ситуации я должен находиться на пару метров левее — и почему. В итоге я пришел в «Уфу» игроком ФНЛ, а через несколько месяцев меня впервые вызвали в сборную. Это было при Евсееве. Конечно, его вклад в мое становление — большой.

— Чем запомнился Евсеев за пределами поля?

— Хорошим чувством юмора и стремлением все время добавить команде азарта. Как-то всей командой пошли на хоккей, «Салават» играл с «Авангардом», серьезный матч. Перед поездкой Валентинович сказал: «Скидываемся по символической сумме на результат. Кто угадает счет — тот забирает всю кассу». И сам тоже поставил.

А выиграл человек из Аргентины, который вообще хоккей до того никогда не смотрел. Он думал, что это примерно то же, что и футбол, и поставил на 1:1. Никому больше такое в голову не приходило, все думали — 3:2, 4:1, 5:3. А он угадал!

В Уфе вообще весело было. Там была традиция, что на каждом сборе руководитель (Шамиль Газизов, — Прим. И.Р.) собирал всех — тренерский состав, персонал, игроков — на ужин. Можно было и спиртное употреблять — на следующий день давали выходной. Но все же понимали, что при тренере и руководстве — в разумных пределах.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.