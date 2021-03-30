Фомин рассказал, почему не остался в академии «Спартака» и поехал в «Краснодар»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» рассказал, почему не остался в академии «Спартака» и отправился в «Краснодар», в 150 километрах от которого находится его родной Тихорецк.

— Сложно было в попасть в академию «Краснодара»? Для вас, пацана из Тихорецка, наверняка даже сам факт поездки в областной центр за 150 километров от дома стал большим событием.

— Событием было, да. Но я же еще до «Краснодара» ездил в академию «Спартака» в Москве, мне было 10-11 лет. Уже приезжал на месячные сборы, только на турнирах не играл. И тут позвали в «Краснодар». Поступить туда мне было легко, так как меня рассматривали как спартаковца. Я посоветовался с родителями, потому что еще маленький был. Они видели, как в Краснодаре все зарождается, а Москва — далеко. Мама точно не хотела меня отпускать в столицу. Поэтому и оказался в «Краснодаре».

— А вам самому в Москве нравилось?

— Для меня это после Тихорецка был другой мир. В метро всегда с открытым ртом ходил.

— В итоге вы все-таки здесь оказались. Столичные соблазны не могут сбить вас с пути истинного? Все-таки город в этом плане непростой.

- Я поэтому подальше поселился, в Химках (улыбается). На самом деле, когда переходил в «Динамо», понимал, что с меня уже будет другой спрос, поэтому даже не думал о соблазнах. Еще и время такое было — в «Динамо» из-за пандемии все строго. Мы приезжали, сдавали тест на ковид, потом шли на тренировку, после нее — домой. И времени на развлечения не было, и игры шли часто. Так что до соблазнов дело еще не дошло.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.