Фомин объяснил, почему назвал Тюкавина «кормильцем»
Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин объяснил, почему назвал нападающего Константина Тюкавина «кормильцем».
«Почему назвал Тюкавина «кормильцем»? Костя забил, принес команде победу. Дело в этом. Тюкавин сейчас — главный кормилец «Динамо»? Не знаю, но, если он будет каждый матч забивать, буду только рад. Пусть таким и остается», — приводит слова Фомина Sport24.
В матче против «Крыльев Советов» Константин Тюкавин забил единственный гол, поразив ворота самарцев на 91-й минуте.
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|
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|5
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|35
|
4
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|
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|5
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|
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|
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|18
|8
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|1
|11
|6
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|14
|
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|18
|3
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
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|12.03
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|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
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|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
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|
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Локомотив
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