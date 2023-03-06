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Булыкин о «Спартаке»: «Надо быть на голову выше, чтобы судьи не смогли помешать»

Булыкин высказался о судействе в нынешнем сезоне РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие команды удивили его в плохом и хорошем смыслах после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался о судействе, отметив, что арбитры принимают много спорных решений.

«В хорошем удивил «Локомотив» вместе с Дзюбой. В плохом — ЦСКА и «Спартак», хотя во втором случае больше вопросов к судьям, и «Краснодар» можно сюда отнести. Эти команды должны были хорошо выходить после зимней паузы, но не получилось. Со «Спартаком» можно апеллировать к судьям, но надо было выигрывать и без судей, как любят говорить футболисты. Надо быть на голову выше, чтобы судьи не смогли помешать. Если смотреть по другим матчам, то всегда можно апеллировать к судьям, всегда есть вопросы, всегда есть пограничные решения, 50 на 50, которые можно принимать как в одну сторону, так и в другую. Много решений, которые трактуются только судьями, много моментов, которые оставляются на Экспертно-судейскую комиссию. Там уже решают, прав был судья или нет. Сейчас такие матчи упорные, что судейские решения являются очень значимыми», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Он также заявил, что в нынешнем сезоне было много решений, когда судьи ошибаются, но здесь ничего не сделаешь, уже поздно после игры что-то доказывать, потому что счет не изменится.

После 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. На втором месте — «Спартак» (37 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/06/19898581.shtml
Дмитрий Булыкин
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ФК Спартак (Москва)
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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Илья Кутепов

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Олег Дмитриев

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