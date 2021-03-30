Фомин рассказал, обижен ли на «Краснодар» за то, что родной клуб не дал ему шанса

Полузащитник «Динамо» и сборной России, воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин восхитился полузащитником Маратом Измайловым и рассказал, обижен ли на «Краснодар» за то, что тот не дал ему шанса себя проявить в первой команде.

— Все знают давнюю фразу Галицкого про 11 воспитанников в основе. И ему всегда будут ее припоминать, особенно по мере увеличения числа легионеров в составе. У вас есть ощущение несправедливости от того, что в родном клубе не получили настоящего шанса?

— Нет, на «Краснодар» нет никакой обиды. Я тогда тренировался с командой, в которой были Широков, Измайлов, Каборе. На Измайлова смотрел — и глазам своим не верил. За ним Гранквист всю тренировку гонялся, чтобы его поймать, — бесполезно! Марат — самый крутой футболист из всех, кого я видел. Смотрел на него и понимал, что рано мне еще в 18 лет в основу, очень много еще надо тренироваться.

Команды ФНЛ у «Краснодара» тогда еще не было, она только в последние парулет появилась. На самом деле рад, что все так сложилось. Не представляю, как бы остался и сидел до сих пор на лавке в 24 года. А так и «Нижний Новгород» прошел, и «Уфу», теперь в «Динамо» играю. Во многих командах у меня теперь есть товарищи и знакомые. Вообще ни о чем не жалею!

После матча на Кубок с Нальчиком я где-то в глубине души верил, что у меня еще будет шанс. И была еще игра с «Ниццей» в Лиге Европы, когда «Краснодар» уже вышел из группы, и на игру взяли группу воспитанников. Мы все думали, что сейчас выйдем, и нам дадут шанс. Но нас не выпустили.

(Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.