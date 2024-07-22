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Сегодня, 07:29

Фомин извинился за удаление в матче «Динамо» с «Факелом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин извинился за свое удаление в матче 1-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

Футболист получил красную карточку на 40-й минуте встречи за то, что наступил на ногу хавбеку воронежцев Ираклию Квеквескири.

«Случайно. Игровой момент. Хотел попасть ногой в мяч, но получилось так, что наступил ему на ногу. Разумеется, делать этого не хотел. И очень сожалею, что так получилось. Точно надеялся не так начать чемпионат. Но что получилось, то получилось. Главное, что команда победила. Так что готовимся дальше.
Я считаю, что мы провели хороший матч. Качественная игра была в исполнении «Динамо». Особенно до моего удаления. Забили три гола, еще имели моменты. Надо сохранить эту игру и двигаться дальше», — приводят «Известия» слова Фомина.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома с «Локомотивом». Матч пройдет 27 июля.

Источник: Известия
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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