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Сегодня, 13:25

Экс-тренер ЦСКА Фоменко — о Файзуллаеве: «У Аббоса не было отпуска»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» объяснил спад в игре полузащитника команды Аббоса Файзуллаева.

— Почему Аббос Файзуллаев не так ярок, как прежде? Новая схема ему не подходит?

— Тут прежде всего нужно с самим Аббосом разговаривать. Но, думаю, дело все же не в схеме.

— А в чем?

— Молодости свойственна нестабильность. На Аббоса в этом сезоне выпала очень большая нагрузка. Участие в Олимпиаде в составе сборной Узбекистана. Все эти переезды, разъезды не прошли бесследно. Я не считаю, что новая расстановка, позиция стали для Файзуллаева проблемой. Парень он достаточно умный, дисциплинированный.

Просто нужно какое-то время, чтобы переварил нагрузки. У него же фактически отпуска даже не было. Тяжело...

То молодежка, то основная сборная Узбекистана. Ведь он пропустил несколько туров РПЛ, так как президент республики попросил отпустить его в национальную команду. А участие в Олимпиаде — это серьезный эмоциональный выплеск. Мы же знаем, что после матча Лиги чемпионов команде порой очень трудно настроиться на тур национального первенства. Эмоции ушли...

— А что тогда скажете об игре Ивана Облякова?

— Ванька — уже состоявшийся, сформировавшийся футболист. Лидер команды. Где-то проявляет себя чуть ярче, где-то чуть бледнее. Но ему присуща стабильность. Ниже определенного уровня он уже не опускается. В этом и заключается класс игрока. У Вани нет провалов.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.

Мойзес, Миралем Пьянич и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев.Полезен ли Пьянич? Что с Файзуллаевым? Мойзес или Круговой? Интервью экс-тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Олег Фоменко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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 16
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Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
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Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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Никита Глушков

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 22 1 6
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