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Сегодня, 13:40

Экс-тренер ЦСКА Фоменко — о Кисляке: «Матвей два года тренировался с мужиками, оброс мясом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» объяснил прогресс полузащитника команды Матвея Кисляка.

— Прогресс Матвея Кисляка в этом сезоне вас поразил?

— Нет. Всему свое время. Здесь вопрос в возрасте. Он, как и другие парни, к нам попал юнцом, перешел из дубля. Ему надо было еще обрасти мясом. Матвей два года с нами тренировался. За этот срок он реально возмужал. Это, знаете, как мальчик до армии и после нее. Две большие разницы. Кисляк потренировался с мужиками, адаптировался к нагрузкам. И сейчас начинает показывать игру определенного уровня. Да и то: он лишь в начале большого пути. Подкупает правильное отношение Матвея к футболу. Считаю, он еще будет прибавлять.

— У Глебова такая же ситуация?

— Да. Меня не удивил прогресс Глебова и Кисляка, когда мы их подтягивали из дубля, видели потенциал. Просто нужно было постепенно подводить ребят к основе.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.

Мойзес, Миралем Пьянич и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев.Полезен ли Пьянич? Что с Файзуллаевым? Мойзес или Круговой? Интервью экс-тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Матвей Кисляк
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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Экс-тренер ЦСКА Фоменко — о Файзуллаеве: «У Аббоса не было отпуска»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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