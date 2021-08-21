«Ростов» намерен принять «Краснодар» на домашнем стадионе

«Ростов» намерен принять «Краснодар» на «Ростов-Арене» и надеется, что все трудности с полем будут устранены.

В субботу Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата «Ак Барс — Арены» в Казани и «Ростов-Арены» в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Предупреждения получили «Ахмат» и «Сочи».

«Мы готовимся принять «Краснодар» на «Ростов-Арене». «Ростов-Арена» устраняет все трудности с полем, которые возникли из-за аномальных погодных условий — высокой температуры и большого количества осадков. «Ростов-Арена» предпринимает все, чтобы матч седьмого тура состоялся на ней», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Ростова».

Игра «Ростов» — «Краснодар» пройдет в сентябре после паузы на матчи национальных команд. Точной даты встречи на данный момент нет.