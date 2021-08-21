«Ростов» намерен принять «Краснодар» на домашнем стадионе
«Ростов» намерен принять «Краснодар» на «Ростов-Арене» и надеется, что все трудности с полем будут устранены.
В субботу Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата «Ак Барс — Арены» в Казани и «Ростов-Арены» в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Предупреждения получили «Ахмат» и «Сочи».
«Мы готовимся принять «Краснодар» на «Ростов-Арене». «Ростов-Арена» устраняет все трудности с полем, которые возникли из-за аномальных погодных условий — высокой температуры и большого количества осадков. «Ростов-Арена» предпринимает все, чтобы матч седьмого тура состоялся на ней», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Ростова».
Игра «Ростов» — «Краснодар» пройдет в сентябре после паузы на матчи национальных команд. Точной даты встречи на данный момент нет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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