РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с семьей из самолета

14:07
Александр Кокорин с семьей. Фото Instagram
Александр Кокорин с семьей. Фото Instagram
Теги:

«Фиорентина» в своем Instagram опубликовала фото нападающего «Спартака» Александра Кокорина. Футболист сидит на борту самолета в окружении семьи.

Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной».

— Мы едем. На пути во Флоренцию, — подписана фотография.

Сообщалось, что соглашение экс-форварда «Спартака» с «Фиорентиной» будет рассчитано 2024 года. При этом итальянский клуб заплатил «Спартаку» за игрока 4,5 миллиона евро.

Уже завтра россиянин должен провести первую тренировку в новом клубе.

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
19
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир