«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с семьей из самолета
14:07
«Фиорентина» в своем Instagram опубликовала фото нападающего «Спартака» Александра Кокорина. Футболист сидит на борту самолета в окружении семьи.
Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной».
— Мы едем. На пути во Флоренцию, — подписана фотография.
Сообщалось, что соглашение экс-форварда «Спартака» с «Фиорентиной» будет рассчитано 2024 года. При этом итальянский клуб заплатил «Спартаку» за игрока 4,5 миллиона евро.
Уже завтра россиянин должен провести первую тренировку в новом клубе.
29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
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