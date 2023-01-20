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Сегодня, 11:50

Представитель Оздоева не исключает возможное возвращение игрока в РПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Магомед Оздоев.
Фото Global Look Press

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал «СЭ», возможно ли возвращение футболиста в РПЛ.

«У Магомеда нет категоричности в вопросе о возращении в РПЛ. Но все зависит от конкретных предложений. Если оно появится, Магомед не скажет, что не будет его даже смотреть. Он готов рассмотреть предложение. Магомед — человек публичный. Любой руководитель российского или зарубежного клуба может на него выйти и переговорить, сделать предложение», — сказал Гаргаев «СЭ».

Летом 2022 года у Оздоева закончился контракт с «Зенитом», и он на правах свободного агента перешел в «Фатих Карагюмрюк». Его соглашение с турецким клубом рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.56

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Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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