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Фернандес поделился мнением о желании болельщиков ЦСКА стереть граффити с его изображением

Гоша Чернов
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что думает о желании болельщиков ЦСКА стереть граффити с его изображением.

«Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право. Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», — сказал Фернандес.

Ранее фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Марио Фернандес
ФК Зенит
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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 - : -
23.07 17:30
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