Фернандес поделился мнением о желании болельщиков ЦСКА стереть граффити с его изображением
Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что думает о желании болельщиков ЦСКА стереть граффити с его изображением.
«Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право. Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», — сказал Фернандес.
Ранее фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником.
17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». Бывший защитник ЦСКА подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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