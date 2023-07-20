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Сегодня, 15:44

Фернандес пообещал брать уроки русского языка: «Улучшу его качество»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал об успехах в изучении русского языка.

— Как продвигается изучение вами русского языка?

— Обещаю, что буду брать уроки и улучшу качество русского языка.

32-летний Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.

Марио Фернандес
ФК Зенит
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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Ростов – Факел
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