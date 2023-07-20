Фернандес пообещал брать уроки русского языка: «Улучшу его качество»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал об успехах в изучении русского языка.

— Как продвигается изучение вами русского языка?

— Обещаю, что буду брать уроки и улучшу качество русского языка.

32-летний Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.