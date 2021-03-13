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«Арсенал» — ЦСКА: Мариу Фернадес получил травму головы, его унесли на носилках

14:25
Мариу Фернадес получил травму головы, его унесли на носилках.
Мариу Фернадес получил травму головы, его унесли на носилках.
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Защитник ЦСКА Мариу Фернадес получил травму головы в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

После столкновения с Александром Ломовицким на голове у защитника сборной России появилась кровь.

Фернандес оступился, споткнувшись о ногу Константина Кучаева и из-за этого упал затылком прямо на колено Ломовицкого.

Врачи выбежали на поле для оказания первой помощи, а после этого унесли на носилках.

На замену на 27-й минуте встречи вышел Георгий Щенников.

Арсенал Т — ЦСКА

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