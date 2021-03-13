Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — ЦСКА: хозяева открыли счет

14:43
Теги:

«Арсенал» вышел вперед в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Гол на 42-й минуте с пенальти (назначенного после просмотра видеоповтора) забил Владислав Пантелеев. Счет стал 1:0.

Отметим, что это первый гол туляков за последние восемь матчей.

Арсенал Т — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир