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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Куат покинул «Химки»

14:22
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Полузащитник «Химок» Исламбек Куат покинул команду, информирует официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

Полузащитник выступал за красно-черных с сентября 2020 года и провел 6 матчей в Тинькофф РПЛ.

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