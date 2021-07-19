Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что дважды переболел коронавирусом. Он также рассказал, что сделал прививку.

— Мы должны всячески стимулировать людей, которые сделали прививку, — сказал Федун ТАСС. — Я, несмотря на то что болел дважды, 13 июля пошел и укололся. У меня титр 6,9, тем не менее я сделал прививку, для того чтобы быть вместе со всеми и не выделяться. Я сделал себе «Спутник».

В отличие от некоторых коллег вся наша команда сделала прививку. Считаю, что, если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу соперников. Они на поле будут сталкиваться, плеваться и т.д. Я не хочу говорить о коллегах ни хорошо, ни плохо. Я сказал, что в «Спартаке» все футболисты будут на 100 процентов вакцинированы, для кого это возможно.

В четверг в Telegram-канале «Ловите инсайд» появилась информация об отказе футболистов ЦСКА от вакцинации. Они якобы уже уведомили о своем решении руководство клуба. Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов в разговоре с «СЭ» опроверг это.