Федун: «Витория считает, что «Спартак» сыграет в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможных соперниках клуба в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Он отметил, что главный тренер красно-белых Руй Витория ждет в оппоненты португальскую «Бенфику».

— Кого ждем в Лиге чемпионов? Тренер считает, что будет «Бенфика», — сказал Федун в интервью ТАСС.

«Спартак» начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда как серебряный призер чемпионата России-2020/21. Соперник красно-белых определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 19 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало — 13:00.