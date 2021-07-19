Федун: «Витория считает, что «Спартак» сыграет в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой»
10:40
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможных соперниках клуба в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Он отметил, что главный тренер красно-белых Руй Витория ждет в оппоненты португальскую «Бенфику».
— Кого ждем в Лиге чемпионов? Тренер считает, что будет «Бенфика», — сказал Федун в интервью ТАСС.
«Спартак» начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда как серебряный призер чемпионата России-2020/21. Соперник красно-белых определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 19 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало — 13:00.
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