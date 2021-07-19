Федун рассказал, что тормозит развитие футбола в России

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал, что тормозит развитие российского футбола.

«К сожалению, у РФС нет мандата на проведение реальных реформ. Российский футбол до сих пор отличается от любого другого тем, что он не является экономической системой. Все клубы заняты тем, что они должны зарабатывать деньги, выдерживать какие-то финансовые показатели, а для нашего футбола важно другое — амбиции тех или иных руководителей, привязанных к этим клубам.

Основная причина, которая все время будет тормозить развитие нашей футбольной системы: футбол не является коммерческим проектом, бизнес-проектом. В какой-то степени это социальный проект, отсюда все проблемы, их масса», — цитирует Федуна ТАСС.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.