Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун рассказал, что тормозит развитие футбола в России

10:30
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал, что тормозит развитие российского футбола.

«К сожалению, у РФС нет мандата на проведение реальных реформ. Российский футбол до сих пор отличается от любого другого тем, что он не является экономической системой. Все клубы заняты тем, что они должны зарабатывать деньги, выдерживать какие-то финансовые показатели, а для нашего футбола важно другое — амбиции тех или иных руководителей, привязанных к этим клубам.

Основная причина, которая все время будет тормозить развитие нашей футбольной системы: футбол не является коммерческим проектом, бизнес-проектом. В какой-то степени это социальный проект, отсюда все проблемы, их масса», — цитирует Федуна ТАСС.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11932155

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Монако» с Головиным или бывший клуб Руя Витории? Кто достанется «Спартаку» в Лиге чемпионов
«Бой с Александром Емельяненко ниже моего достоинства. А Тони Джонсон — чертила вонючая». Огонь от русского тяжеловеса
«Вы не сможете от меня спрятаться!» Махачев снова уверенно победил в UFC и обратился к топам
Федун сообщил об увеличении бюджета «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы