Федун сообщил, что «Спартак» хочет самостоятельно реализовывать свои медиаправа

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб планирует самостоятельно реализовывать свои медиаправа по истечении срока нынешнего контракта между российской премьер-лигой и телеканалом «Матч ТВ».

«Питер Ньювенхейс (руководитель Hypercube. — Прим. ТАСС) приводил пример, как новый формат чемпионата в Бельгии увеличил доходы, — сказал Федун. — Он начал с того, что телевизионный контракт до введения — 36 миллионов евро, а у нас — 17,4 миллиона евро, часть которых забирается за продакшн. Вопрос медиаправ очень важен. Считаем, что телевизионные права и медиаправа надо развести».

«Мы бы хотели, чтобы «Спартак» занимался своими медиаправами сам — за исключением телевизора. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи. На выездные не претендуем. На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать. Сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для «Спартака» это реальный способ снизить убытки бюджета» — продолжил предприниматель.

Федун также отметил, что текущие условия соглашения выгодны всем клубам, за исключением «Спартака» и «Зенита».

— Именно «Спартак» и «Зенит» сейчас спонсируют остальные клубы. Понятно, что им это, может быть, неприятно слышать, но фактически это именно так. Мы занимались исследованием, которое показало, что «Спартак» и «Зенит» могут держать 40 процентов всего рынка. «Зенит» — один город, а у «Спартака» есть многомилионная аудитория — даже за рубежом.

Считаю, что в ТВ-правах у нас нет гибкости, потому что это некий социальный контент, который контролируется государством. Думаю, что он должен быть доступным, а что касается интернета — Twitter, Facebook и т.д., то мы считаем, что можем монетизировать эти площадки лучше, чем кто-либо другой. Они не имеют такого социального значения. Доступность делается через телевидение, а все остальное должно приносить прибыль.

Федун добавил, что «Спартак» не выйдет из телевизионного пула.

«Из телевизионного пула мы не выйдем и будем работать в существующей системе, потому что нам не разрешат. А за медиаправа побьемся. В свое время мы обсуждали с несколькими российскими и зарубежными площадками вопрос прав. В тех деньгах общую сумму мы видели в 1 миллиард рублей — такой доход мы бы получали, предложения были. Сейчас один матч Q3 (третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. — Прим. «СЭ») мы продали больше чем за 100 тысяч евро. Тогда была иная экономическая ситуация, и мы могли это реализовать».