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Федун — о проблемах с американскими визами у игроков «Спартака»

20:49
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что проблемы с получением американских виз для игроков красно-белых связаны с отношениями между Россией и США. Он также добавил, что в клубе не расстроены в связи со сложившейся ситуацией.

— Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками, — приводит слова Федуна «Комсомольская правда».

Ранее Федун заявил, что «Спартак» намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с получением игроками американских виз. Турнир пройдет в Орландо (штат Флорида) в январе 2020 года. Планировалось, что красно-белые сыграют с бразильскими командами «Коринтианс» и «Палмейрас».

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