Суперкомпьютер Opta предсказал чемпиона РПЛ после первого круга. И это не «Динамо»
«Зенит» уступил первую строчку по итогам первого круга РПЛ, но остается главным претендентом на золото. Так считают аналитики Opta, обновившие при помощи суперкомпьютера прогноз на сезон-2026/27. «Динамо» и «Спартаку» предсказывают места в тройке, а прошлогоднему бронзовому призеру «Локомотиву» — участие в стыковых матчах.
Суперкомпьютер не верит в чемпионство «Динамо»
После 15 туров чемпионата во главе таблицы оказалось московское «Динамо» (32 очка), опережающее «Зенит» на один балл, а «Спартак» — на два. Немного отстали от лидирующей тройки «Краснодар» (27) и ЦСКА (26).
Впервые с 2009 года сине-бело-голубые потерпели четыре поражения в первом круге, однако даже это не заставило суперкомпьютер усомниться в статусе «Зенита» как главного фаворита чемпионской гонки. Вероятность того, что петербуржцы защитят титул, оценивается в 48,8%. Шансы на золото «Динамо» составляют 22,2%, а «Спартака» — 19,1%. Наиболее ожидаемый сценарий для подопечных Сандро Шварца — второе место (28,5%), для красно-белых — третье (25,1%).
Интересно, что перед стартом сезона аналитики также больше всего верили в «Зенит» (44,8%), следом располагались «Краснодар» (25,3%) и «Спартак» (11,4%). После шести побед подряд «быки» закономерно стали явными фаворитами: в конце августа вероятность их чемпионства достигала 57,8%, тогда как у петербуржцев она снизилась до 25,2%.
Но на фоне осеннего спада шансы южан на титул постепенно сокращались. Теперь они и вовсе выпали из тройки претендентов на золото — Opta дает «Краснодару» лишь 8,5% на победу в лиге.
Впрочем, предсказания суперкомпьютера сбываются далеко не всегда. В трех предыдущих сезонах модель лишь однажды верно определила будущего чемпиона в районе экватора турнира.
В сезоне-2023/24 аналитики справедливо отдали предпочтение «Зениту». Годом позже компьютер вновь поверил в команду Семака, но на этот раз ошибся — «быки» впервые в своей истории выиграли РПЛ.
Не сбылся и прошлогодний прогноз. После первого круга сезона-2025/26 основными претендентами на победу считались «Краснодар» (31,6%) и ЦСКА (30,4%), а наиболее вероятным серебряным призером — «Зенит» (27,4%). В действительности петербуржцы вернули себе титул, а армейцы остались без медалей, финишировав пятыми после провального весеннего отрезка.
Кто вылетит?
В борьбе за выживание особый интерес вызывает место «Локомотива». Благодаря победе над «Родиной» (1:0) железнодорожники поднялись на 13-ю строчку, набрав 14 очков. От махачкалинского «Динамо» москвичи отстают на три балла.
По подсчетам Opta, наиболее ожидаемый итог сезона для красно-зеленых — сохранение нынешней позиции (16,1%). При этом суммарные шансы на участие в стыковых матчах составляют 28,6%, а риск прямого вылета в Первую лигу оценивается в 9,6%. Вероятность того, что «Локомотив» сохранит прописку в РПЛ без стыков, — 61,8%.
Куда сложнее положение «Факела»: шансы на то, что воронежцы закончат сезон на последнем месте, составляют 52%.
«Акрон» и «Родина», набравшие по 12 очков, также рискуют покинуть РПЛ напрямую — такой исход Opta допускает в 46,7% и 47,8% случаев соответственно. Для обеих команд наиболее вероятным итогом чемпионата считается 15-е место.
Не может чувствовать себя спокойно и махачкалинское «Динамо», которое занимает 12-ю строчку с 17 очками. Уже в следующем туре дагестанцы встретятся с «Локомотивом» — прямым конкурентом в борьбе за выживание.
Ситуация в других лигах
Среди пяти ведущих европейских чемпионатов меньше всего сомнений у Opta вызывает исход борьбы за золото во Франции. Вероятность очередного титула «ПСЖ» составляет 96,76%, причем шансы каждого из конкурентов парижан не достигают даже одного процента. После 11 туров команда Луиса Энрике возглавляет таблицу с 26 очками, опережая «Париж» на три балла, «Лилль» — на пять, а «Лион» — на шесть.
Явными фаворитами в своих чемпионатах также являются «Бавария» (78,96%) и «Арсенал» (77,61%). При этом мюнхенцы пока идут вторыми в Бундеслиге, на два очка отставая от дортмундской «Боруссии», шансы которой на золото оцениваются в 15,05%. А вот лондонцы после 11 туров АПЛ имеют преимущество в шесть баллов над «Брайтоном» и «Манчестер Сити». Интересно, что расположившимся на второй строчке «чайкам» компьютер предсказывает попадание в топ-4 с вероятностью 65,09%.
В Испании Opta ставит на «Барселону» (65,91%), хотя оставляет неплохие шансы и мадридскому «Реалу» (30,50%). Пока каталонцы одержали 12 побед в 13 турах и опережают принципиального соперника на три очка.
А самая непредсказуемая чемпионская гонка разворачивается в Италии. Там фаворитом считается «Интер» (46,2%), хотя миланцы занимают лишь третье место, отставая от лидирующего «Лацио» (11,62%) на три очка, а от «Ромы» (24,7%) — на одно.
Довольно высоко суперкомпьютер оценивает и шансы «Комо» на чемпионство — 13,19%. Сейчас команда Сеска Фабрегаса располагается на пятой строчке в шести очках от лидера, а наиболее вероятным итогом сезона для нее считается третье место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3