Суперкомпьютер Opta предсказал чемпиона РПЛ после первого круга. И это не «Динамо»

Аналитики уверены, что команда Сандро Шварца не удержит лидерство.

«Зенит» уступил первую строчку по итогам первого круга РПЛ, но остается главным претендентом на золото. Так считают аналитики Opta, обновившие при помощи суперкомпьютера прогноз на сезон-2026/27. «Динамо» и «Спартаку» предсказывают места в тройке, а прошлогоднему бронзовому призеру «Локомотиву» — участие в стыковых матчах.

Суперкомпьютер не верит в чемпионство «Динамо»

После 15 туров чемпионата во главе таблицы оказалось московское «Динамо» (32 очка), опережающее «Зенит» на один балл, а «Спартак» — на два. Немного отстали от лидирующей тройки «Краснодар» (27) и ЦСКА (26).

Впервые с 2009 года сине-бело-голубые потерпели четыре поражения в первом круге, однако даже это не заставило суперкомпьютер усомниться в статусе «Зенита» как главного фаворита чемпионской гонки. Вероятность того, что петербуржцы защитят титул, оценивается в 48,8%. Шансы на золото «Динамо» составляют 22,2%, а «Спартака» — 19,1%. Наиболее ожидаемый сценарий для подопечных Сандро Шварца — второе место (28,5%), для красно-белых — третье (25,1%).

Интересно, что перед стартом сезона аналитики также больше всего верили в «Зенит» (44,8%), следом располагались «Краснодар» (25,3%) и «Спартак» (11,4%). После шести побед подряд «быки» закономерно стали явными фаворитами: в конце августа вероятность их чемпионства достигала 57,8%, тогда как у петербуржцев она снизилась до 25,2%.

Но на фоне осеннего спада шансы южан на титул постепенно сокращались. Теперь они и вовсе выпали из тройки претендентов на золото — Opta дает «Краснодару» лишь 8,5% на победу в лиге.

Впрочем, предсказания суперкомпьютера сбываются далеко не всегда. В трех предыдущих сезонах модель лишь однажды верно определила будущего чемпиона в районе экватора турнира.

В сезоне-2023/24 аналитики справедливо отдали предпочтение «Зениту». Годом позже компьютер вновь поверил в команду Семака, но на этот раз ошибся — «быки» впервые в своей истории выиграли РПЛ.

Не сбылся и прошлогодний прогноз. После первого круга сезона-2025/26 основными претендентами на победу считались «Краснодар» (31,6%) и ЦСКА (30,4%), а наиболее вероятным серебряным призером — «Зенит» (27,4%). В действительности петербуржцы вернули себе титул, а армейцы остались без медалей, финишировав пятыми после провального весеннего отрезка.

Кто вылетит?

В борьбе за выживание особый интерес вызывает место «Локомотива». Благодаря победе над «Родиной» (1:0) железнодорожники поднялись на 13-ю строчку, набрав 14 очков. От махачкалинского «Динамо» москвичи отстают на три балла.

По подсчетам Opta, наиболее ожидаемый итог сезона для красно-зеленых — сохранение нынешней позиции (16,1%). При этом суммарные шансы на участие в стыковых матчах составляют 28,6%, а риск прямого вылета в Первую лигу оценивается в 9,6%. Вероятность того, что «Локомотив» сохранит прописку в РПЛ без стыков, — 61,8%.

Куда сложнее положение «Факела»: шансы на то, что воронежцы закончат сезон на последнем месте, составляют 52%.

«Акрон» и «Родина», набравшие по 12 очков, также рискуют покинуть РПЛ напрямую — такой исход Opta допускает в 46,7% и 47,8% случаев соответственно. Для обеих команд наиболее вероятным итогом чемпионата считается 15-е место.

Не может чувствовать себя спокойно и махачкалинское «Динамо», которое занимает 12-ю строчку с 17 очками. Уже в следующем туре дагестанцы встретятся с «Локомотивом» — прямым конкурентом в борьбе за выживание.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Фото Getty Images

Ситуация в других лигах

Среди пяти ведущих европейских чемпионатов меньше всего сомнений у Opta вызывает исход борьбы за золото во Франции. Вероятность очередного титула «ПСЖ» составляет 96,76%, причем шансы каждого из конкурентов парижан не достигают даже одного процента. После 11 туров команда Луиса Энрике возглавляет таблицу с 26 очками, опережая «Париж» на три балла, «Лилль» — на пять, а «Лион» — на шесть.

Явными фаворитами в своих чемпионатах также являются «Бавария» (78,96%) и «Арсенал» (77,61%). При этом мюнхенцы пока идут вторыми в Бундеслиге, на два очка отставая от дортмундской «Боруссии», шансы которой на золото оцениваются в 15,05%. А вот лондонцы после 11 туров АПЛ имеют преимущество в шесть баллов над «Брайтоном» и «Манчестер Сити». Интересно, что расположившимся на второй строчке «чайкам» компьютер предсказывает попадание в топ-4 с вероятностью 65,09%.

В Испании Opta ставит на «Барселону» (65,91%), хотя оставляет неплохие шансы и мадридскому «Реалу» (30,50%). Пока каталонцы одержали 12 побед в 13 турах и опережают принципиального соперника на три очка.

А самая непредсказуемая чемпионская гонка разворачивается в Италии. Там фаворитом считается «Интер» (46,2%), хотя миланцы занимают лишь третье место, отставая от лидирующего «Лацио» (11,62%) на три очка, а от «Ромы» (24,7%) — на одно.

Довольно высоко суперкомпьютер оценивает и шансы «Комо» на чемпионство — 13,19%. Сейчас команда Сеска Фабрегаса располагается на пятой строчке в шести очках от лидера, а наиболее вероятным итогом сезона для нее считается третье место.