Федун назвал главного героя матча «Спартак» — «Химки»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун назвал лучшего игрока матча красно-белых против «Химок» в рамках 14-го тура РПЛ (5:0).

«Какие тут могут быть комментарии! Пять — ноль! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком! Он как минимум пять раз спас. А так, команда играла с удовольствием», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» остались на 15-й позиции (9 очков). Подмосковная команда продлила свою серию без побед до 14 матчей.