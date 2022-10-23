Федун назвал фактор, который его расстроил в разгромной победе «Спартака» над «Химками»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от разгромной победы красно-белых над «Химками» в рамках 14-го тура РПЛ (5:0).

«Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится. Снова жалко, что их практически нет на трибунах. Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» остались на 15-й позиции (9 очков). Подмосковная команда продлила свою серию без побед до 14 матчей.