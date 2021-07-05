Федун рассказал о потерях по трансферу Кокорина: «Вопросы к Шамилю»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал о трансфере Александра Кокорина.

— По Кокорину в итоге «Спартак» остался в плюсе?

— К сожалению, нет. Вопросы к Шамилю.

— Вы верите в то, что Тиль еще заиграет в «Спартаке»? Или это будет аренда в Голландию с последующей перепродажей?

— Никогда не говори «никогда». У него еще три года контракта — он продлил соглашение перед арендой в «Фейенорд». У Тиля есть потенциал. Вполне возможно, новый тренер на него будет рассчитывать. Но сперва ему нужно снова найти себя. Потому что он ушел звездой, а попал в мясорубку, где его не ставили в состав. Это тяжело психологически.

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа 2020 года как свободный агент, а зимой отправился в «Фиорентину», подписав контракт на три с половиной года.

Футболист провел за новую команду всего четыре матча, не отметился результативными действиями, а также выбывал из строя из-за травмы бедра, пропустив 2,5 месяца.