Федун латинской поговоркой ответил на вопрос об отношении к Fan ID

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как он относится к Fan ID.

— Fan ID? Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex» (латынь: «Закон суров, но это закон»)

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.