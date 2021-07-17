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Федотов: «У Прохина есть очень хорошие перспективы для развития карьеры»

18:25
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча товарищеского турнира против «Рубина» (3:1).

«Контратаки нам удавались за счет правильного расположения и использования зон. Мы об этом говорили, а ребята уловили. Атака через левый фланг выгоднее? Сложно сказать, просто там был Терехов, который соскучился по футболу. Пару тройку раз очень качественно включился, поддерживал атаку на максимальной скорости.

Прохин? Есть качества, которые необходимо подтянуть. Необходимо работать в системе. У Данилы есть очень хорошие перспективы для развития карьеры. Мы стараемся помочь ему в этом", — сказал Федотов.

«Сочи» занял второе место на турнире Кубок Матч Премьер. Победу в турнире гарантировал себе московский «Спартак», который завтра, 18 июля, проведет матч против «Химок».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит
Локомотив

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
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ТБ 217.5

23%

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П2

19%

2.40
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Спартак
Химки

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1.70

ИТБ1 (1.5)

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Обе забьют - да

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Артем Бухаев все материалы автора

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