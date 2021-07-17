Федотов: «У Прохина есть очень хорошие перспективы для развития карьеры»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча товарищеского турнира против «Рубина» (3:1).

«Контратаки нам удавались за счет правильного расположения и использования зон. Мы об этом говорили, а ребята уловили. Атака через левый фланг выгоднее? Сложно сказать, просто там был Терехов, который соскучился по футболу. Пару тройку раз очень качественно включился, поддерживал атаку на максимальной скорости.

Прохин? Есть качества, которые необходимо подтянуть. Необходимо работать в системе. У Данилы есть очень хорошие перспективы для развития карьеры. Мы стараемся помочь ему в этом", — сказал Федотов.

«Сочи» занял второе место на турнире Кубок Матч Премьер. Победу в турнире гарантировал себе московский «Спартак», который завтра, 18 июля, проведет матч против «Химок».