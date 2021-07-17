Хван Ин Бом: «Пока я еще не готов на сто процентов»
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом после матча товарищеского турнира против «Сочи» (1:3) рассказал о своем состоянии здоровья.
«Я не могу сказать, что я замечательно выступил на этом турнире, - сказал футболист. - Пока еще я не готов на 100 процентов. Надеюсь, что через неделю я буду в оптимальной кондиции, чтобы сыграть все 90 минут.
Хотел и сегодня, но небольшая боль в спине помешала. Команда не очень хорошо выступила, но я надеюсь, что все изменится к началу сезона».
Корейский футболист вышел в стартовом составе. В начале второго тайма его заменил Михаил Костюков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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