Хван Ин Бом: «Пока я еще не готов на сто процентов»

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом после матча товарищеского турнира против «Сочи» (1:3) рассказал о своем состоянии здоровья.

«Я не могу сказать, что я замечательно выступил на этом турнире, - сказал футболист. - Пока еще я не готов на 100 процентов. Надеюсь, что через неделю я буду в оптимальной кондиции, чтобы сыграть все 90 минут.

Хотел и сегодня, но небольшая боль в спине помешала. Команда не очень хорошо выступила, но я надеюсь, что все изменится к началу сезона».

Корейский футболист вышел в стартовом составе. В начале второго тайма его заменил Михаил Костюков.