Федотов — об уходе Заболотного в ЦСКА: «Мы активно ищем замену»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как отнесся к тому, что нападающий Антон Заболотный решило уйти в ЦСКА.
«Очень жалко, когда теряешь футболистов. Была супер-связка, которая все знает. Естественно, требуется время, чтобы заменить эту позицию. Сейчас мы активно ищем замену. Надеюсь, что в скором времени к нам поступит качественный игрок.
Жоазиньо занимался в общей группе. Он уже восстановился от травмы и готовится в полном объеме сил», — сказал тренер.
В завершившемся сезоне Тинькофф РПЛ Заболотный забил девять мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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