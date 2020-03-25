Федотов считает, что «Сочи» рано расслабляться

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что команде рано расслабляться. По итогам месяца специалиста признали лучшим тренером в РПЛ.

— Как отношусь к званию лучшего тренера месяца? Очень приятно, что наш командный труд оценили таким образом, — говорит Федотов. — Но это, подчеркиваю, общая заслуга. И футболистов, и моих помощников, и административного штаба, и аналитического отдела. Мои выводы по прошедшим играм? Ну как я могу самому себе ставить оценку. (Смеется) Понимаем, куда нужно нам стремиться. Смотрим на турнирную таблицу, где очень высокая плотность, и осознаем, что «расслаблять булки» нам еще рано.

— Тем не менее, «Сочи», еще недавно шедший последним, уже на 12-м месте. Согласились бы с предложением Леонида Федуна завершить этот сезон и подвести итоги после 22 туров?

— Если отвечу, что не против такого варианта, на меня сразу набросятся скептики, критики. Мол, только выбрались из ямы и хотите закончить? Мы, спортсмены, люди азартные. Нас не радует, что сейчас все остались без футбола — команда же готовилась к матчам. Не хватает поддержки наших болельщиков... Катастрофически не хватает. Нет духа соперничества. Жаль, что пандемия убрала из жизни и с телеэкранов такой прекрасный вид спорта. Да и не только футбол пострадал. Вирус затронул все слои населения. (Виталий Айрапетов)

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