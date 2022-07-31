Федотов об упущенной победе ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»: «Чистая психология»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (2:2) в 3-м туре РПЛ.

Армейцы вели со счетом 2:0 после первого тайма, но позволили сопернику сравнять счет во второй половине встречи.

«Есть разочарование, что при удачно складывающемся первом тайме и хорошей, содержательной игре при счете 2:0 не реализовали три момента, не доиграли эпизоды. В раздевалке в перерыве обсуждали, что этот счет очень опасен и коварен.

Начало второго тайма было под нашим контролем, мы выходили в атаки, использовали пространство. Но в заключительной стадии играли не слишком хорошо, хотя были подачи через фланги, которые мы не доводили до логического завершения. Потом начали нарываться на быстрые атаки соперника, в частности, после стандартного положения, когда была хорошая атака «Нижнего». При первом голе не доиграли до конца — это невнимательность и потеря концентрации. Во втором пропущенном мяче тоже не хватило доли концентрации. Хотя при счете 2:2 имели убойный 100-процентный момент и могли бы увезти три заслуженных очка», — приводит официальный сайт армейцев слова Федотова.

По словам специалиста, красно-синие упустили преимущество из-за потери концентрации.

«Все моменты — чистая психология. Когда счет комфортный, то там не добегаешь, там вальяжно сыграл, потеряв мяч, и это сказывается на всей команде, происходит разбалансировка. Матчи проигрываются и при 3:0. Есть, над чем работать.

Мы очень серьезно разговаривали в перерыве, что игра не сделана. Перед матчем обсуждали, что соперник с характером, и будет при своих зрителях делать все возможное и невозможное, чтобы сегодня одержать победу. Надо отдать должное, что желание и старание у «Нижнего» было с избытком. Хочу поблагодарить и своих футболистов. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не срослось. Нужно реализовать свои моменты и качественнее играть в обороне всей команде», — добавил Федотов.

В четвертом туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Факела» на своем поле. Матч состоится 6 августа, начало — в 17.30 (мск).