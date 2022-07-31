Федотов об упущенной победе ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»: «Чистая психология»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (2:2) в 3-м туре РПЛ.
Армейцы вели со счетом 2:0 после первого тайма, но позволили сопернику сравнять счет во второй половине встречи.
«Есть разочарование, что при удачно складывающемся первом тайме и хорошей, содержательной игре при счете 2:0 не реализовали три момента, не доиграли эпизоды. В раздевалке в перерыве обсуждали, что этот счет очень опасен и коварен.
Начало второго тайма было под нашим контролем, мы выходили в атаки, использовали пространство. Но в заключительной стадии играли не слишком хорошо, хотя были подачи через фланги, которые мы не доводили до логического завершения. Потом начали нарываться на быстрые атаки соперника, в частности, после стандартного положения, когда была хорошая атака «Нижнего». При первом голе не доиграли до конца — это невнимательность и потеря концентрации. Во втором пропущенном мяче тоже не хватило доли концентрации. Хотя при счете 2:2 имели убойный 100-процентный момент и могли бы увезти три заслуженных очка», — приводит официальный сайт армейцев слова Федотова.
По словам специалиста, красно-синие упустили преимущество из-за потери концентрации.
«Все моменты — чистая психология. Когда счет комфортный, то там не добегаешь, там вальяжно сыграл, потеряв мяч, и это сказывается на всей команде, происходит разбалансировка. Матчи проигрываются и при 3:0. Есть, над чем работать.
Мы очень серьезно разговаривали в перерыве, что игра не сделана. Перед матчем обсуждали, что соперник с характером, и будет при своих зрителях делать все возможное и невозможное, чтобы сегодня одержать победу. Надо отдать должное, что желание и старание у «Нижнего» было с избытком. Хочу поблагодарить и своих футболистов. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не срослось. Нужно реализовать свои моменты и качественнее играть в обороне всей команде», — добавил Федотов.
В четвертом туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Факела» на своем поле. Матч состоится 6 августа, начало — в 17.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0