Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

18 марта, 17:31

Федотов рассказал о состоянии игроков ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии игроков перед матчем 20-го тура РПЛ против «Зенита».

— Все ли игроки готовы? Как себя чувствует Игорь?

— Все готовы и готовятся.

— Давно ли Агапов приступил к тренировкам в общей группе?

— Неделю, наверное, с нами занимается. Постепенно наращивает обороты. Сегодня полноценно уже занимается. В Самаре еще он слишком мало времени провел в общей группе. Игра в футбол предъявляет очень серьезные требования. Надо быть готовым.

— Как самочувствие Виллиана Роши?

— Роша готовится по собственному режиму. Все будет хорошо, и он завтра появится на поле.

— Как отреагировали на непопадание Чалов в финальный список сборной?

— Конечно, все достойны вызова. Все работают. Федя забивал в предыдущих матчах. Выбирает тренер, он смотрит состав. Федя приглашался и до этого. Это дополнительный стимул зарекомендовать себя, чтобы попасть в следующий раз.

— Не дело, что из ЦСКА всего один игрок в сборной.

— Есть к чему стремиться. Еще один вызов для игроков нашей команды.

— Игра с «Зенитом» — самый главный вызов в РПЛ?

— Это противостояние, которое можно приравнять к матчам со «Спартаком» или «Динамо». Любой матч — вызов. За любой матч дают три очка. «Зенит», на данный момент, является флагманом нашего футбола. Тут не нужно лишних слов. Нужно показывать и доказывать свою состоятельность.

— Поддержки стадиона игрокам хватает?

— Все видят, что стадионы пустуют. Болельщиков все меньше и меньше. Полный стадион — то, что нужно футболу. Мы всегда говорим, что футбол — для болельщиков. Это дополнительная энергетика. Не зря мы говорим, что это двенадцатый игрок.

dsadadad
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Владимир Федотов (тренер)
3
1
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Президент «Урала» Иванов: «Многие хотят спихнуть свои неудачи на арбитров»
Воробьев про Кассьерру: «В «Сочи» играли именно на него, он был там ключевым»
Бердыев начал с победы, а потом получил 0:7 в двух матчах. Что происходит с «Сочи»?
Сперцян об интересе «Милана»: «На меня никто не выходил»
Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о трансферах Флорентина и Мансильи
Нападающий «Оренбурга» Воробьев: «Денис Давыдов — феноменальный игрок. Но большой непрофессионал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин заявил, что Личка переиграл Абаскаля

Игнатьев: «Было ясно, что «Спартак» не догонит «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости