Президент «Урала»: «Вчера было нормальное судейство. В матче с «Рубином» Слуцкий насчитал 18 ошибок»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«По судейству у меня вопросов нет. Не видел спорных моментов. Считаю, что судья отсудил так, как отсудил. Все было по делу. Претензий к нему нет, он нормальный парень. Если мы будем на каждый чих пинать судей, что они не зафиксировал какое-то нарушение, то ничего хорошего не получится. Вчера было нормальное судейство, никакого пенальти там не было. У судьи есть ВАР, он ему подсказал. Мы на каждый чих начинаем что-то устраивать.

В предыдущем матче Леонид Викторович Слуцкий насчитал 18 ошибок судьи («Урал» — «Рубин» 0:1, 26-й тур Тинькофф-РПЛ, — прим. «СЭ»). Сейчас опять какие-то споры. У нас судьи под прицелом постоянно. Начинаем искать виноватого, а надо самим смотреть", — сказал Иванов «СЭ».

Президент «Урала» также предположил, почему не удалось забрать 3 очка.

«Чего нам не хватило? Ответ простой — одного гола. Мы начали игру просто безобразно. Вот и все. Почему не могли создать моменты? Тут вопросы к тренерскому штабу, а не ко мне. Они же неделю готовили игроков, разговаривали с ними. Не забили — значит плохо подготовились», — добавил Иванов.

После ничьей с «Ахматом», «Урал» занимает 12-е место с 31 очками. Команда из Грозного находится на 10-м месте и имеет 36 очков.

(Артем Бухаев)