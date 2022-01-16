Источник сообщил, что «Эспаньол» и «Брюгге» претендуют на Вилену

«Эспаньол» и «Брюгге» претендуют на полузащитника «Краснодара» Тонни Вилену, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 13 матчей в РПЛ, два гола и одна результативная передача.

Его контракт с российский клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока из Нидерландов в 7,5 миллиона евро.