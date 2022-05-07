ЦСКА — Сочи: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Ттинькофф чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Артем Макарчук.

В добавленное ко второму тайму время за лишение явной возможности забить гол был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

«Сочи» одержал третью победу подряд и с 52 очками в 28 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Алексея Березуцкого с 47 очками занимает четвертую строчку.