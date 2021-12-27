Селихов рассказал, почему «Спартак» по-разному выступил в Лиге Европы и РПЛ

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о причинах разного выступления команды в Тинькофф РПЛ и в Лиге Европы.

«Играя в РПЛ, когда мы реально играли хорошо, возили, имели по сто моментов за игру, то почему-то проигрывали, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава. — А когда играли не очень, то как-то выкатывали 1:1 или 2:1. Если честно, не знаю.

Могу за себя говорить, что у меня на любой матч настрой один и тот же, Европа это или чемпионат России. В Европе мы были аутсайдерами, кроме матчей с «Легией». Поэтому, думаю, мы так выступили" .

«Спартак» с первого места вышел из группы в Лиге Европы. В РПЛ команда занимает девятое место.