Селихов рассказал, почему «Спартак» по-разному выступил в Лиге Европы и РПЛ
Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о причинах разного выступления команды в Тинькофф РПЛ и в Лиге Европы.
«Играя в РПЛ, когда мы реально играли хорошо, возили, имели по сто моментов за игру, то почему-то проигрывали, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава. — А когда играли не очень, то как-то выкатывали 1:1 или 2:1. Если честно, не знаю.
Могу за себя говорить, что у меня на любой матч настрой один и тот же, Европа это или чемпионат России. В Европе мы были аутсайдерами, кроме матчей с «Легией». Поэтому, думаю, мы так выступили" .
«Спартак» с первого места вышел из группы в Лиге Европы. В РПЛ команда занимает девятое место.
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