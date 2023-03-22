Агент Маркоса Гильерме: «Драка с Хубуловым? Думаю, это все неправда»

Эмрах Акчай, агент нападающего «Химок» Маркоса Гильерме, прокомментировал слухи о драке своего клиента с полузащитником Владимиром Хубуловым в раздевалке после поражения от «Зенита» (2:3) в 20-м туре РПЛ.

«Когда я разговаривал с Маркосом, он не рассказывал ни о чем таком. Я думаю, это все неправда! Если бы конфликт действительно произошел, игрок обязательно бы меня проинформировал», — приводит слова агента Sport24.

Ранее издание Metaratings сообщало, что между Гильерме и Хубуловым произошла стычка после матча с «Зенитом». Утверждалось, что впоследствии в «Химках» потребовали от бразильца принести извинения за произошедшее.

В «Химках» опровергли информацию о стычке футболистов в раздевалке после матча с «Зенитом».