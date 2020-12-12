Федотов не проигрывает «Спартаку» пять матчей подряд
В 18-м туре Тинькофф РПЛ «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0). Для главного тренера южан Владимира Федотова, отбывающего дисквалификацию, эта победа стала четвертой в карьере над красно-белыми. Всего команды 54-летнего специалиста провели шесть матчей против москвичей (+4=1-1, мячи 8-4) и в последних пяти не проигрывали.
Единственное поражение Федотов потерпел от «Спартака» Массимо Карреры в июле 2018 года в Москве (0:1). (Денис Аль-Юсифи)
Команды Владимира Федотова против «Спартака» в чемпионате России
|
Дата
|
Город
|
Команда Федотова
|
Тренер Спартака
|
Счет
|
28.07.2018
|
Москва
|
Оренбург
|
Массимо Каррера
|
0:1
|
26.05.2019
|
Оренбург
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
2:0
|
29.09.2019
|
Москва
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
2:1
|
11.07.2020
|
Сочи
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
09.08.2020
|
Москва
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
2:2
|
12.12.2020
|
Сочи
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
1:0
Итого: +4=1-1, мячи 8-4
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю