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Федотов не проигрывает «Спартаку» пять матчей подряд

19:07
Владимир Федотов. Фото ФК «Сочи».
Владимир Федотов. Фото ФК «Сочи».

В 18-м туре Тинькофф РПЛ «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0). Для главного тренера южан Владимира Федотова, отбывающего дисквалификацию, эта победа стала четвертой в карьере над красно-белыми. Всего команды 54-летнего специалиста провели шесть матчей против москвичей (+4=1-1, мячи 8-4) и в последних пяти не проигрывали.

Единственное поражение Федотов потерпел от «Спартака» Массимо Карреры в июле 2018 года в Москве (0:1). (Денис Аль-Юсифи)

Команды Владимира Федотова против «Спартака» в чемпионате России

Дата

Город

Команда Федотова

Тренер Спартака

Счет

28.07.2018

Москва

Оренбург

Массимо Каррера

0:1

26.05.2019

Оренбург

Оренбург

Олег Кононов

2:0

29.09.2019

Москва

Оренбург

Олег Кононов

2:1

11.07.2020

Сочи

Сочи

Доменико Тедеско

1:0

09.08.2020

Москва

Сочи

Доменико Тедеско

2:2

12.12.2020

Сочи

Сочи

Доменико Тедеско

1:0

Итого: +4=1-1, мячи 8-4

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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