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Сегодня, 13:10

ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды

Карен Саркисян
Корреспондент
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович перейдет в «Фатих Карагюмрюк» на правах арендного соглашения, сообщает пресс-служба московского клуба.

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович перейдет в «Фатих Карагюмрюк» на правах арендного соглашения, сообщает пресс-служба московского клуба.

23-летний хорват будет выступать за турецкий клуб до окончания нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

На счету Бистровича восемь голов в 96 матчах за ЦСКА. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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