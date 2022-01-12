ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович перейдет в «Фатих Карагюмрюк» на правах арендного соглашения, сообщает пресс-служба московского клуба.

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович перейдет в «Фатих Карагюмрюк» на правах арендного соглашения, сообщает пресс-служба московского клуба.

23-летний хорват будет выступать за турецкий клуб до окончания нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

На счету Бистровича восемь голов в 96 матчах за ЦСКА. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.