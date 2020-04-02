Федор Смолов рассказал, в чем отличие между испанским и российским чемпионатами

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, чем отличаются чемпионаты Испании и России.

— Между чемпионатами России и Испании большая разница, — сказал в ролике на YouTube-канале «Сельты» Смолов. — За время, что я был дома, я посмотрел все 5 матчей «Сельты» с собственным участием. Потом, когда начался карантин, я посмотрел пару матчей чемпионата России, так что могу сравнить. Разница в том, что в Испании играют компактнее, интенсивнее, на более высоких скоростях. Все происходит очень быстро, наверное, это и есть самое большое отличие. Ну и еще в Испании много индивидуально сильных, техничных футболистов.