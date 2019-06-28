Федор Кудряшов: "У меня до сих пор такой вес, который требовал Карпин в "Спартаке"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" признался, что до сих пор сохраняет вес, который требовал Валерий Карпин в "Спартаке"​. Также он отметил, что тактические аспекты специалиста ему не запомнились.

– Какая история с Карпиным произвела на вас самое сильное впечатление?

– Валерий Георгиевич и все, что связано с соблюдением веса игроков. Он очень серьезно к этому вопросу подходит. Знаю, что в "Ростове" и сейчас так. Какие бы цифры у тебя ни были, тебе все равно скажут сбрасывать (смеется). Когда играл в "Спартаке", нужно было к определенному весу прийти. Этот вес по сей день держу. Меня на свадьбе Сослана Джанаева, Саша Павленко увидел и спросил: "У тебя такой же вес, который Карпин поставил?" Отвечаю утвердительно. Он такой: "Ничего себе он на тебя повлиял" (смеется).

– Тактические нюансы Карпина не запомнились?

– На тот момент, он был не настолько опытен. Сейчас смотришь футбол "Ростова" и видно, насколько Валерий Георгиевич прибавил в тактике. Ребята говорят, что тренировки интересные. Всем приятно работать с ним. (Отдел футбола "СЭ")

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