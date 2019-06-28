Федор Кудряшов: "Просил потренироваться с командой ФНЛ, но мне отказали"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" признался, что хотел поддерживать форму на сборах с клубом второго по статусу дивизиона России, но получил отказ. У 32-летнего россиянина в конце месяца заканчивается контракт с "Истанбулом ББ".
– Возвращаясь к "Спартаку", давно ли были в Тарасовке?
– Когда играл там. Летом 2012 года.
– Хотелось бы побывать, посмотреть?
– Меня приглашали. На днях там сыграет "Долгопрудный" со "Спартаком-2". Ребята из "Долгопрудного" как раз предлагали поехать.
– Поедете?
– Наверное, нет. Планировал потренироваться два раза.
– Можно прямо там.
– Там нужно спрашивать разрешение, это проблематично.
– Кто же откажет четвертьфиналисту ЧМ?
– Я просил потренироваться с одной командой из первой лиги тут в Москве, но мне не разрешили. (Отдел футбола "СЭ")