Федор Чалов: "Ничья – хороший результат для ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что его команда могла как выиграть этот матч, так и проиграть. Сам форвард забил свой 12-й мяч в этой встрече и продолжает лидировать в таблице бомбардиров.

– Как оцениваете игры и итоговый результат?

– Наверное, такой результат закономерный. И у нас были моменты, и у соперника были шансы в конце матча. Сейчас сложно что-то говорить по игре, но ничья – это хороший результат.

– Перед матчем много говорилось об отсутствии Мариу Фернандеса, которого сложно заменить. Насколько его не хватало на поле и повлияло ли это на результат?

– Марио – ключевой игрок у нас. Какие-то взаимодействия без него пропали. Но мы и без него выглядели достаточно неплохо. Пропустили ненужный гол. Но забили и могли выиграть матч. Но и проиграть тоже могли.

– То есть на ничью наиграли?

– Конечно. Нам не нужна была ничья, но так уже получилось.

– Ваши соперники имеют более предпочтительные шансы в концовке чемпионата. Что об этом думаете?

– Впереди еще шесть матчей. Давайте не будем загадывать. Нам нужно побеждать в оставшихся матчах. (Елена Григорьевская)​