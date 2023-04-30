Агент: «Бальде нравится русский язык, он активно его учит»

Агент Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал об изучении русского языка сенегальским нападающим «Спартака».

«Бальде нравится русский язык, он активно его учит. Для Бальде это важно, он хочет знать язык страны, в которой играет», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.