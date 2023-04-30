Агент: «Бальде нравится русский язык, он активно его учит»
Агент Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал об изучении русского языка сенегальским нападающим «Спартака».
«Бальде нравится русский язык, он активно его учит. Для Бальде это важно, он хочет знать язык страны, в которой играет», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».
Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года.
В текущем сезоне форвард провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
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