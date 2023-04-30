Рапопорт назвал Михаила Кержакова одним из лучших голкиперов РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил ситуацию во вратарской линии питерского клуба. Он отметил, что голкир сине-бело-голубых Михаил Кержаков в последние годы вырос в одного из лучших вратарей РПЛ.

«Михаил Кержаков — если не сильнейший, все же, есть Акинфеев, то один из сильнейших вратарей РПЛ. И когда некоторые говорят о том, что у «Зенита» есть проблемы с вратарем, то мне хочется спросить — а какая проблема? Кержаков — очень надежный вратарь, набравший большой опыт. Он играет с минимумом ошибок. И за последние годы он прибавил — например, стал играть лучше на выходе. Так что это сильный и надежный голкипер, особенно для своего возраста. Вот я смотрю, например, на Песьякова. Он то вытащит, то «пустит», то вытащит, то «пустит»... Или Шунин против «Зенита» провел хороший матч, а до этого у него были провальные. А Кержаков все время в тонусе, даже тогда, когда у его ворот нет большой нагрузки. И за весь сезон я не вспомню игр, где бы он что-то «напорол», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».