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Сегодня, 12:05

Файзуллаев заявил, что скучает по семье

Виктория Кравченко
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, по чему скучает после переезда в Москву.

— Единственное, по чему скучаю — семья. Но я и до переезда в Москву жил далеко от родных, поэтому все привычно. К тому же в Москве есть рестораны узбекской кухни, много друзей-узбеков. Да и братьев своих перевез сюда, чтобы было комфортнее, — цитирует Файзуллаева Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 31 матч, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-649806-yedinstvennoye-po-chemu-skuchayu-fayzullayev-rasskazal-ob-adaptatsii-v-rossii-posle-transfera-v-tsska
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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 - : -
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