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Черчесов: «В России всегда были футболисты, которые могут играть на хорошем уровне»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне российских футболистов.

«Не могу сказать, потому что это не какие-то хотелки. Это рынок. В этом рынке есть клубы, игроки. Кто-то там травмировался, у кого-то еще что-то. Ситуация бывает разной. Дело в том, что в России всегда были футболисты, которые могут играть в футбол на хорошем уровне. Другое дело, что они сами иногда хотят. Не бывает пожеланий. Должна ситуация созреть», — сказал Черчесов «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Станислав Черчесов
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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