Фарке рассказал о задачах «Краснодара» на остаток сезона-2021/22

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о задачах команды на остаток сезона-2021/22.

«Прежде всего, мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице — тогда результат никуда от нас не денется. Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо обороняться, уметь переходить из обороны в атаку.

Любой клуб хочет занять по итогам чемпионата как можно более высокое место. В чемпионате России уже сыграно восемнадцать туров, осталось не так много матчей, но мы будем стараться в оставшихся играх добиться максимально возможного результата", — цитирует немца пресс-служба «быков».

Фарке возглавил «Краснодар» в январе 2022 года, сменив Виктора Гончаренко. После 18 туров РПЛ команда занимает 5-е место в таблице.