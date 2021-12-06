Фанаты ЦСКА выразили благодарность клубу и РПЛ после инцидента на матче с «Зенитом»

Фанаты ЦСКА встретились с руководством клуба и рассказали о результатах встречи. Обсуждался инцидент на матче Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Состоялась встреча актива фанатского движения с руководством ЦСКА, - говорится в сообщении Instagram-аккаунта фанатов ЦСКА Red-Blue World. - На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвященная событиям, произошедшим 28 ноября во время и после матча ЦСКА — «Зенит». Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся: данные события не должны повторяться на нашем стадионе!

Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет открыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей. В настоящий момент ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Со своей стороны, благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем».

После матча были задержаны 408 фанатов армейского клуба. Полиция задержала их из-за использования пиротехники на этой игре.