Фанаты «Локомотива» вывесили баннеры в поддержку Семина у офиса РЖД

Болельщики «Локомотива» устроили акцию в поддержку Юрия Семина, который покинет пост главного тренера клуба по решению руководства.

Фанаты растянули баннеры у стадиона клуба, а позже развесили их у главного офиса компании РЖД, Московского центрального кольца (МЦК), станции «Локомотив» и в других местах.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.