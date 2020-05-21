Фанаты «Локомотива» вывесили баннеры в поддержку Семина у офиса РЖД
Болельщики «Локомотива» устроили акцию в поддержку Юрия Семина, который покинет пост главного тренера клуба по решению руководства.
Фанаты растянули баннеры у стадиона клуба, а позже развесили их у главного офиса компании РЖД, Московского центрального кольца (МЦК), станции «Локомотив» и в других местах.
14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.
Из предложки: «Вчера вместе с парнями провели акцию в поддержку Юрия Палыча с конкретным осуждением принятого решения руководством клуба о непродлении с ним контракта. Подготовили баннер и ряд текстовиков, которые растянули у стадиона, а после развесили вдоль МЦК, станции «Локомотив», на перегоне метро, на Преображенской площади. И прокатились, наконец, до главного офиса РЖД, где текстовик также был размещён перед окнами офиса. Спасибо, всем участвовавшим и, ребята, не слушайте никого, делайте акции в поддержку Юрия Палыча, даже в этой сложной сложившейся ситуации с пандемией. Ибо, такого ухода он не достоин! #укик #kickнадземещерякoff #юрийпалычнашевсё #толькосёминюрийпалыч #рукипрочьотпалыча #юсве